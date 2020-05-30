Симферополь, 30 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидных вещей. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Меркель ранее заявила, что санкции против России со стороны Евросоюза останутся в силе, и в очередной раз безосновательно назвала Крым «аннексированным».

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права», — указал Гемпель.

Он подчеркнул, что Германия, поддерживая антироссийские санкции, продолжает преступную политику Евросоюза.

«Крымчан санкциями не запугать», — заключил Гемпель.

Полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Подавляющее большинство местных жителей высказалось за вхождение региона в состав России.

Власти Украины спустя годы так и не смогли принять волеизъявление крымчан. Киев активно призывает западные страны поддержать его позицию.

Хотя многие политики, например бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, призывают пересмотреть введенные против РФ ограничительные меры.