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Не признающей статус Крыма Меркель указали на очевидные вещи

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Не признающей статус Крыма Меркель указали на очевидные вещи

Симферополь, 30 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидных вещей. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Меркель ранее заявила, что санкции против России со стороны Евросоюза останутся в силе, и в очередной раз безосновательно назвала Крым «аннексированным».

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права», — указал Гемпель.

Он подчеркнул, что Германия, поддерживая антироссийские санкции, продолжает преступную политику Евросоюза.

«Крымчан санкциями не запугать», — заключил Гемпель.

Не признающей статус Крыма Меркель указали на очевидные вещи

Полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Подавляющее большинство местных жителей высказалось за вхождение региона в состав России.

Власти Украины спустя годы так и не смогли принять волеизъявление крымчан. Киев активно призывает западные страны поддержать его позицию.

Хотя многие политики, например бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, призывают пересмотреть введенные против РФ ограничительные меры.

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Источник: РИА Новости
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