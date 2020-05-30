Друг солистки нашумевшей группы Little Big рассказал о прошлом певицы

Москва, 30 мая. Коллега и земляк солистки эпатажной группы Little Big Софьи Таюрской Сергей Карельский раскрыл подробности из прошлого звезды, сообщает МК.

Таюрская родилась в Иркутске и в детстве вместе с семьей переехала в северный город Новодвинск. Там она сделала первые шаги к будущей карьере.

«В городском культурном центре Новодвинска, куда ходила Соня заниматься вокалом, у меня проходили сольные концерты, там я и познакомился с ней», — рассказал Сергей.

Карельский называет артистку «талантливой девушкой» и говорит, что в жизни она совершенно не соответствует немного надменному сценическому образу.

«Соня очень веселый, жизнерадостный, добрый и талантливый человек. Я испытываю большую гордость, что она моя землячка и добилась таких вершин», — подчеркнул друг певицы.

Карельский вспомнил и первые шаги звезды на сцене, и ее первый репертуар.

«Более 10 лет назад мы все перепевали популярные песни, те ,что любила публика на концертах. Сейчас я и не вспомню, что пела Соня, это было так давно. Но точно, что уже тогда в ней виделась настоящая артистка», — поделился друг Таюрской.

Карельский также отметил, что солистка популярной группы с большой любовью относится к родному Новодвинску. Последний раз он встречался со звездой как раз на юбилее города.

Напомним, что группа Little Big представляла нашу страну на Евровидении-2020, которое проходило в режиме онлайн. Клип на песню «Uno» вызвал восхищение у иностранных блогеров.