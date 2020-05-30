Глава «Вектора» назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 30 мая. Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в июне или начале июля, а завершиться уже в сентябре. Об этом рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня — начале июля <…> Завершить в середине сентября», — сказал он в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

Максютов пояснил, что дополнительно ускоряться в работе над препаратом не стоит, так как нельзя забывать о базовых признаках вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезную вакцину. Кроме того, гендиректор научного центра сообщил, что добровольцами в испытании препарата не смогут стать те, кто переболел COVID-19.

Также глава «Вектора» рассказал, когда могут начаться испытания вакцины от коронавируса на детях. Если клинические исследования вакцины пройдут успешно, то постепенно в тестирование включат и младшее поколение. По прогнозу Максютова, исследования на детях могут начаться в 2021 году, передает телеканал «360».

Отметим, что «Вектор» работает сразу над несколькими вариантами вакцины от коронавируса. Так, ранее ученые центра создали препарат, который можно закапывать в нос, сообщает «Царьград». На данный момент в «Векторе» проводят доклинические испытания данной вакцины.