Потерявший сына бизнесмен призвал Зеленского остановить «беспредел» на Украине

Киев, 30 мая. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отреагировать на криминогенную обстановку в стране и остановить «беспредел». Об этом написал на своей странице в Facebook украинский бизнесмен Вячеслав Соболев, при покушении на которого погиб его трехлетний сын.

В посте предприниматель, являющийся директором ООО «Интер-Стар», перечислил резонансные преступления, совершенные на Украине в течение последних нескольких месяцев. Соболев напомнил, в том числе, о покушении на него, совершенном в декабре 2019 года, о заказном убийстве хирурга в Киеве, произошедшем в феврале, о покушении на убийство гражданина Черногории в марте и об убийстве бойца Нацгвардии в Виннице.

«На мой взгляд, подобная тенденция — лучший индикатор работы силовых структур и первых лиц государства», — написал бизнесмен.

По словам Соболева, эта тенденция пугает, поскольку она опасна для каждого жителя Украины. У предпринимателя возник вопрос, столько еще смертей нужно, чтобы правоохранительные органы на Украине «занялись работой, а не зарабатыванием».

«Господин президент, это уже не «попали в эту ситуацию», это та грань, за которой анархия и возвращение 90-х», — обратился к Зеленскому украинский бизнесмен.

Соболев призвал президента Украины задуматься об этой проблеме если не ради избирателей, то ради своих родных и близких.