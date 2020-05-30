Осташко разъяснил, ради каких целей ПНС Ливии использует шантаж, пытаясь выменять Шугалея

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, засевшее в Триполи, держит в заложниках российских социологов, чтобы использовать их для шантажа в надежде заручиться поддержкой России на международной арене. Подобная политика является недопустимой, и международное сообщество должно сделать все, чтобы добиться немедленного освобождения из ливийской тюрьмы незаконно удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Руслан Осташко.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал в своем Telegram-канале информацию, как триполитанские власти пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы повыгоднее «продать» захваченных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Так, ПНС Ливии распространило лживый видеоролик «Максим Шугалей, история шпиона», в котором в частности утверждается, что российскому ученому якобы предъявлено обвинение в шпионаже.

«Как руководитель Фонда защиты национальных ценностей официально заявляю, что сотрудникам фонда Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, находящимся, по нашим данным, в частной ливийской тюрьме в Триполи, до сих пор никаких официальных обвинений предъявлено не было», — сообщает Малькевич.

«К сожалению, ситуация, складывающаяся с захваченными в Ливии россиянами, меня не удивляет, — комментирует эту информацию Руслан Осташко. — Любого социолога, то есть человека, занимающегося социологическими исследованиями, достаточно просто обвинить в шпионаже. Ведь такому человеку можно приписать любые цели исследования. При этом в деле Шугалея все абсолютно очевидно: ПНС Ливии просто взяло человека в заложники, чтобы путем шантажа добиться своих целей. Поэтому и появился фейковый ролик о «шпионе» Шугалее, чтобы шантажировать Россию. Руководству ПНС нужно, что эту структуру признали как силу на политической арене, чтобы с ними вели переговоры, чтобы их приглашали на различные мероприятия, что уже периодически происходило, в том числе, к сожалению, и в нашей стране».

Однако вести с террористами какие-либо переговоры, да еще в условиях шантажа — это плохое решение, считает аналитик.

«Никаких объективных интересов в контактах с ПНС у наших дипломатических служб нет и быть не может, вот триполитанские власти и фабрикуют какие-то фейки о «шпионах», — говорит Осташко. — Что нам у них шпионить? Зато мы прекрасно знаем, чьи интересы есть в Ливии — это американские и европейские нефтяные компании и вообще Запад, который в свое время организовал там одну из цветных революций. Но никаких западных шпионов так, как ни странно, не было обнаружено, все эти цветные революции якобы происходят сами по себе, по воле народа».

А вот российский социолог оказался для ставленников Запада удобной фигурой, чтобы взять его в заложники, обвинив в шпионаже, говорит собеседник ФАН.

«Хорошо хоть в терроризме не обвинили пока», — с горькой иронией отмечает он.

При этом, считает аналитик, с официальными обвинениями против захваченных россиян у ПНС Ливии возникнут сложности в связи с полным отсутствием доказательств вины Шугалея и Суэйфана.

«Любой нормальный международный суд, не подконтрольный ПНС, не признает Шугалея шпионом просто потому, что есть документы, которые прямо доказывают, что он социолог и занимался именно социологической работой. Так что все это на уровне шантажа и угроз, до реального уголовного дела вряд ли дойдет. Но, к сожалению, ситуация опасная, и все происходящее не приближает срок, когда наши соотечественники выйдут на свободу. Думаю, и российским властям, и международному сообществу нужно серьезно озаботиться тем, чтобы как можно скорее добиться освобождения россиян», — резюмировал Руслан Осташко.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились на территории Ливии абсолютно легально, ученые проводили исследования общественного мнения в этой стране. В ночь на 17 мая 2019 года российские социологи были похищены вооруженными людьми и увезены в неизвестном направлении.

Чтобы пояснить, как похищенных россиян пытались использовать для шантажа, Александр Малькевич опубликовал запись переговоров с главой Высшего совета ПНС Халедом аль-Мишри. Запись беседы свидетельствует, что похищенных россиян триполитанские власти пыталось обменять, рассчитывая на бонусы в виде политической поддержки от России на международной арене.

В ходе беседы аль-Мишри откровенно признал, что единственное, что можно предъявить российским социологам, — это нарушение визового режима (что является ложью — все документы у россиян были в порядке). Ни о каком «шпионаже» речь изначально не шла.

«Нам не нужно усложнять ситуацию, мы хотим попытаться решить проблему», — откровенно признался представитель ПНС.

Аль-Мишри прямо шантажировал руководство ФЗНЦ, предлагая освободить Шугалея и Суэйфана в обмен на лоббирование интересов ПНС в России и на международном уровне.

«Нам нужна помощь, понимаете? Публично это не будет связано [c ФЗНЦ], но это сильно упростит ситуацию, — заявил аль-Мишри. — Мы не просим ничего невероятного. Но, если дело дойдет до суда, это усложнит дело. Зачем усложнять? Мы этого не хотим».

Возмутительное поведение властей ПНС в отношении россиян должно быть осуждено всеми международными организациями, уверен Малькевич. Похищение, шантаж и незаконное удержание граждан другой страны — абсолютно неприемлемо ни в каком виде.