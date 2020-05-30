Устроивших вечеринку в сургутском ресторане полицейских уволили

Сургут, 30 мая. Несколько полицейских устроили вечеринку в ресторане «Гюмри» в Сургуте, несмотря на карантинные меры, сообщил правозащитник Сергей Иванов.

В заведении собрались оперативные сотрудники третьего отделения полиции, которые отмечали повышение коллеги. По словам Иванова, на вечеринке было около 10 человек.

Он сообщил об инциденте в дежурную часть Ханты-Мансийска. Правозащитник добавил, что полицейские не хотели, чтобы их снимали на видео.

Владельцы ресторана рассказали, что заведение было закрыто. Но полицейские попросили их открыть ресторан. В ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу начали проверку по факту нарушения.

После проверки участников вечеринки уволили со службы, их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении владельцев кафе составили административный протокол, пишет издание Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в конце марта в ночном клубе «Марс» в Сургуте устроили вечеринку. Мэр города Вадим Шувалов назвал такое поведение глупым и безответственным. Он раскритиковал владельцев клуба, которые «хотят урвать кусок» во время эпидемии.

Еще один инцидент произошел в Башкирии, где в ночном клубе Стерлитамака собралась большая толпа людей.