Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая въезжать в США

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о запрете на въезд в страну для ряда ученых и аспирантов из Китая. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

В Вашингтоне объяснили, что речь идет о специалистах, «связанных с Народно-освободительной армией Китая». В США считают, что они приезжают в страну для кражи технологий и интеллектуальной собственности, а это угрожает национальным интересам.

«Въезд ряда граждан КНР, намеревающихся въехать в США по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США, будет наносить ущерб интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Теперь госсекретарю США предстоит решить, стоит ли аннулировать визы граждан Китая, которые уже находятся в стране. В пресс-службе Белого дома заверили, что принятые меры не затронут студентов, приезжающих в Штаты «с правомерными целями».

Отношения между США и Китаем давно уже нельзя назвать простыми, а в последнее время эксперты отмечают нарастание конфликта. Глава МИД Китая Ван И недавно заявил, что Вашингтон подталкивает Пекин к новой холодной войне. Такие действия американской стороны, по мнению министра, могут представлять опасность для всего мира.

США открыто обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир коронавируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани.

Кроме того, Трамп объявил о начале процесса отмены всех исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом.