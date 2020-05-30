Новые фейки о России: после фантомных МиГ-29 США взялись за «Госзнак»

Вечером в пятницу, 29 мая 2020 года, вслед за Пентагоном с очередными голословными обвинениями в адрес России поспешил выступить Госдепартамент. По мнению американцев, Москва якобы поставила в Бенгази партию фальшивых банкнот. Однако на самом деле это всего лишь выполнение официальной сделки по печати денег, и никакими фальшивками они не являются. Очевидно, что целями продолжающихся нападок являются дестабилизация ситуации в Средиземноморском регионе и попытки пошатнуть влияние России на переговорный процесс в Ливии.

Как следует из заявления Госдепа США, мальтийскими властями 26 мая 2020 года была конфискована партия ливийской валюты на общую сумму 1,1 млрд долларов. Данную партию денежных знаков заказало правительство Бенгази у российского акционерного общества «Гознак». По данным агентства Reuters, Россия в этом году увеличила объем выпуска ливийских динаров по заказу властей Палаты представителей.

Свержение Каддафи и последовавший за этим кризис раскололи не только саму Джамахирию, но и экономику страны. На сегодняшний день в стране существует сразу два центробанка. Примечательно, что оба центробанка признают банкноты и монеты, отпечатанные по заказу другого ЦБ. Впервые к России с просьбой изготовить бумажные деньги обратилось временное правительство Абделлыат-Тани еще в 2016 году. Банкноты же так называемого Правительства национального согласия печатаются в Великобритании.

Автор Telegram-канала «Джинн из лампы», востоковед Андрей Онтиков, подчеркнул, что в североафриканской стране в рамках сложившейся ситуации действует два центробанка — в Триполи и Аль-Байде. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заметил, партии денег поступают уже несколько лет и то, что Госдепартамент США зацепился за это именно сейчас, выглядит забавно.

Онтиков подтвердил, что заявление о якобы фальшивой валюте и недавние необоснованные обвинения о поставке в Ливию боевых самолетов связаны: оба вброса являются частью одной медиакомпании.

Эксперт считает, что те модели самолетов, о которых говорит Пентагон, не способны, согласно ТТХ, осуществить перелет из базы Хмеймим в Сирии на аэродром в Ливии без дозаправки. Кроме того, он отмечает путаницу в идентификации модели, когда перехватчики МиГ-25 пытались выдать за МиГ-29.

С одной стороны, Америке не нравится присутствие России в Ливии, поясняет эксперт, — мы поддерживаем контакты с обеими сторонами конфликта. Это дает свои плоды в мирном урегулировании. С другой стороны, сюда примешивается межструктурное разногласие внутри США. Это попытка сыграть на настроениях граждан, преследуя в том числе внутриамериканские цели. Востоковед отмечает, что странными обвинения в переброске МиГ-29 кажутся даже специалистам в США.