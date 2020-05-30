Аналитик назвал причины роста спроса на наличную валюту у россиян

Москва, 30 мая. Рост спроса на наличную валюту у россиян в марте был спровоцирован предстоящим сезоном отпусков. Об этом рассказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По данным Центробанка, в марте, по сравнению с февралем, спрос физических лиц на наличную валюту вырос в 2,6 раза и достиг 1,1 миллиарда долларов. При этом россияне чаще предпочитали покупать доллары — спрос на американские деньги увеличился в 6,5 раза, при этом популярность европейской валюты упала на 84%.

«Помимо начала сезона отпусков, в преддверии которых люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос», — объяснил такую статистику Абрамов.

Как отметил аналитик, на валютные вклады действуют очень низкие ставки, поэтому люди предпочитают держать такую наличность в банковских ячейках или собственных хранилищах. Также Абрамов рассказал в интервью агентству «Прайм», что спрос на наличную валюты отчасти даже положительно сказывается на банках, поскольку содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним.

Ранее эксперты американского издания Bloomberg спрогнозировали усиление рубля из-за закрытых границ. Аналитики считают, что российская валюта может укрепиться на фоне отказа жителей РФ от заграничного отдыха. Как отметила экономист «Ренессанс Капитал» Софья Донец, в 2020 году расходы россиян на поездки за рубеж могут сократиться на 50%, что станет сильным фактором поддержки рубля.