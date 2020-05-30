Самолет Air India не долетел до Москвы из-за обнаруженного коронавируса у пилота

Нью-Дели, 30 мая. Cамолет компании Air India, вылетевший в Москву для вывоза индийских граждан, вернулся в аэропорт Нью-Дели из-за обнаружения у пилота коронавируса.

Инцидент произошел утром 30 мая. Самолет A320 находился в воздушном пространстве Узбекистана, когда стало известно о положительном тесте на COVID-19 у одного из пилотов.

Руководство компании приказало командиру лайнера вернуться в Индию. Весь экипаж отправили на 14-дневный карантин. В Минздраве Индии решили отправить в Москву другой самолет.

В Индии выявили коронавирус у более чем 173 тысяч человек, скончались почти пять тысяч человек. Режим самоизоляции ввели на территории страны до 31 мая. Не исключено, что власти снова продлят ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что в начале мая «Аэрофлот» вернул на родину более двух сотен россиян, которые застряли в Индии и в Таиланде. После закрытия границ с другими государствами российские власти продолжают вывозить граждан отдельными рейсами.