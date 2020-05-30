В Госдуме объяснили, почему нужна поправка о защите семьи в Конституцию РФ

Москва, 30 мая. Внесение поправок о защите семьи, материнства, отцовства и детства в Конституцию РФ станет началом масштабной работы в области этого института, это касается и образования. Такое мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Указанный депутатом пункт планируют внести в статью 72 основного закона России. Он предусматривает также защиту института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

«Семья – это нравственный каркас нашего общества. Мы на государственном уровне должны не только его оберегать, но и укреплять», — цитирует Вторыгину «Слово и Дело».

Депутат подчеркнула, что понятие семьи необходимо изучать еще со школьной скамьи. Такая работа нужна, потому что направлена на снижение числа неблагополучных семей, на позитивные изменения в обществе, объяснила она.

Особое внимание Вторыгина обратила на необходимость сохранить традиционный состав семьи в России. Она считает, что допустить деструкцию и трансформацию ценностей ни в коем случае нельзя. Депутат привела в пример события на Западе после сексуальной революции 60-х годов.

Вторыгина указала, что основой для дополнения Конституции России стало мнение граждан страны о необходимости поправок, касающихся защиты институтов брака и семьи. Она напомнила, какой общественный резонанс возник вокруг проблемы домашнего насилия.

«Благодаря широким обсуждениям мы впервые за четыре года получили сдвиги в вопросе принятия данного законопроекта», — отметила она.

Ранее за поправки, касающиеся защиты детства, выступил член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Богдан Безпалько. Он объяснил, что государство, внося в закон новый пункт, обязуется создавать условия для нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Поддержала поправку и депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая выразила уверенность, что будущее за яркими, неординарно мыслящими и смелыми людьми, поэтому к ним нужно прислушиваться с малого возраста.