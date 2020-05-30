Роднина нелестно высказалась о карьере Липницкой

Москва, 30 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о фигуристах, рано завершивших свою карьеру.

«Выскочили и тут же исчезли», – сказала чемпионка о своих титулованных коллегах.

В их числе она назвала олимпийских чемпионов россиянина Алексея Урманова, американку Тару Липински и россиянку Юлию Липницкую, одержавшую победу в сочинских командных соревнованиях.

«Она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись, это называется халиф на час», – охарактеризовала Роднина Липницкую.

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, перечисленные ею спортсмены достойны лишь сочувствия. Они понимали, как перейти из спорта в другую деятельность, но внутреннего стержня, чтобы удержаться в спорте, у них не было. Сама же Роднина, по ее воспоминаниям, прожила в спорте долгую и насыщенную жизнь.

Спортсменка также добавила, что чемпионы, которые блистают лишь несколько лет, имеют проблемы с психикой. Роднина считает, что стране слишком дорого обходится воспитание и обучение тех, кто не способен держаться на пьедестале и сразу после победы уходит в тень.

Напомним, ранее Роднина резко ответила на обвинения своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Тарасова заявила, что Роднина отправила больную раком экс-фигуристку Черкасскую на соревнования. Женщины после скандала так и не пришли к примирению. Отношения между ними всегда были напряженными и с годами не становятся лучше. Даже глава Федерации фигурного катания не смог уладить конфликт между двумя заслуженными спортсменками.