Роспотребнадзор рассказал, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

Москва, 30 мая. Штрафовать за отказ от вакцинации от различных инфекций, в том числе коронавируса, будут только представителей профессиональных групп риска. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Штраф в КоАПе предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону — а это профессиональные группы прежде всего», — пояснили в ведомстве.

В список работ, которые связаны с высоким риском заражения, входят, в частности, работа с пациентами, имеющими инфекционные заболевания, работа с кровью и биологическими жидкостями человека и работа по уходу за животными. Также в Роспотребнадзоре уточнили, что ответственность за отказ от вакцинации наступает только в том случае, если сотрудник из обозначенной группы приступил к выполнению рабочих обязанностей без необходимой прививки.

Ранее был опубликован проект нового КоАП, в который предлагается внести штрафы за отказ от обязательной вакцинации, пишет «Вечерняя Москва». Взыскание предлагается применять в случае нарушения законодательства, регулирующего меры в отношении пациентов с инфекционными болезнями, по проведению профилактической вакцинации, медосмотров, мероприятий по санитарно-гигиеническому образованию. Размер штрафа может составить от пяти до семи тысяч рублей, передает «Царьград».

Ранее глава государственного центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что ученые изобрели вакцину от коронавируса для закапывания в нос. По его словам, сейчас идут доклинические испытания препарата.