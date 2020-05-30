Самбурская научила поклонников «отдыхать по-русски» на Бали

Москва, 30 мая. Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась архивным снимком с отдыха на Бали. Она дала рекомендации, как правильно отдыхать по-русски.

Самбурской стало скучно в самоизоляции, и она вспомнила про заграничный отдых. Звезда опубликовала фото в розовом купальнике с небольшой сумочкой Balenciaga.

Актриса добавила, что сумка — не просто аксессуар. Туда она положила автономную колонку.

«Колонку включу на полную громкость и поставлю русский реп, чтобы знали наших!» — написала Самбурская.

Поклонники похвалили Самбурскую за хорошую форму и постоянную работу над собой. Они считают, что купальник подчеркивает достоинства фигуры актрисы.

Многие заинтересовались татуировкой на левой руке звезды. Особенно им показались любопытными буквы XF, возможно, они означают инициалы ее тайного возлюбленного.

«Чтобы знали наших, надо Сектор Газа включать», — предложил Самбурской один из пользователей, намекая на обилие нецензурных слов в текстах группы. «Пугачеву пусть слушают», — добавил еще один поклонник.

В целом подписчикам не очень понравилась тема с «отдыхом по-русски», они начали спрашивать Самбурскую, когда она выйдет замуж и родит ребенка.