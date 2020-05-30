Москва, 30 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил искать источник пандемии коронавируса не в Китае и рассматривать за отправную точку не декабрь 2019 года, как предполагалось ранее.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу недавно сделал сенсационное признание: источником коронавируса был не рынок в Ухани, как власти страны заявляли раньше. Это подтверждается исследованиями продукции, которая была выставлена на продажу.

«Итак, рынок морепродуктов в Ухани, утверждают в Китае, ни при чем. Лаборатория в Ухани тоже ни при чем. Так, возможно, следует искать источник COVID-19 не в Китае? И не с декабря, а с октября, как считают лондонские вирусологи. Первые подозрительные случаи начались именно тогда», — подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Итак, рынок морепродуктов в Ухани, утверждают в Китае, ни при чем. Лаборатория в Ухани тоже ни при чем. Так, возможно, следует искать источник Ковид-19 не в Китае? И не с декабря, а с октября, как считают лондонские вирусологи. Первые подозрительные случаи начались именно тогда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020

Напомним, что власти Китая сообщили миру о вспышке пневмонии в декабре прошлого года. Произошла она в китайской Ухани. Инфекция затем быстро распространилась по миру, выявлено уже более шести миллионов случаев COVID-19.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН назвал эпидемию в Китае следствием «биологической диверсии».

В Китае подозревают, что SARS-CoV-2 в Ухань завезли американские военные. Причиной такого заявления стал материал о создании подобного вируса, опубликованный в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.