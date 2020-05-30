Сирия, 30 мая. В Ракке сирийская армия нейтрализовала 10 террористов «Исламского государства»1. Протурецкие силы остановили работу насосной станции Алук и оставили сотни жителей Хасаки без воды. ВС РФ приступили к строительству новой базы в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Исламского государства» в Ракке; по неподтвержденным данным, потеряли нескольких военнослужащих в Идлибе при столкновении с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из миномета позиции сирийских военнослужащих в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): оставила без воды несколько поселений на севере Хасаки, остановив работу насосной станции.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку на юге провинции Ракка и лишилось десять террористов.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, обстреляли позиции сирийской армии на западе Алеппо, ранив и убив нескольких солдат.

Провинция Алеппо

Как передает Telegram-канал Jarach, к западу от города Алеппо произошло столкновение между подразделениями сирийской и турецкой армии. По неподтвержденным данным турецкие военнослужащие открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям САА у поселения Урм аль-Кубра, убив и ранив несколько человек. По информации источника в сети Twitter @markito0171, обстрел повлек за собой взрыв в жилом квартале. Подробности произошедшего, как и данные о пострадавших среди мирного населения и нанесенном материальном ущербе пока уточняются.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандгрупп. После обмена минометными ударами у поселка Хорш-Бенин у склонов горы Джебель аз-Завия подконтрольные боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурсы распространяли сообщения о том, что им удалось ранить и убить нескольких военнослужащих. Портал Deir Ezzor сообщает, что в воздушном пространстве над горными районами Джебель аз-Завия вновь замечены самолеты ВКС РФ, проводящие разведку над позициями исламистских бандгрупп.

Провинция Ракка

Новостное агентство Al Masdar сообщает, что в районе населенного пункта Ас-Саура сирийской армии совместно с бойцами Сил национальной обороны удалось отразить нападение террористов «Исламского государства». По информации источника до прибытия группы бойцов NDF террористам удалось проникнуть на позиции армии, убив шесть солдат. Потери боевиков составили более 10 человек убитыми. После столкновения ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в пустынной местности на стыке административных границ провинций Ракка и Хомс.

Провинция Хасака

Согласно данным медиаресурса Hasakh News, насосная станция Алук в очередной раз подверглась нападению со стороны подконтрольных Турции бандгрупп. Утром боевики, который остановили работы станции, несмотря на то что она обеспечивает жителей сразу нескольких поселений у города Рас аль-Айн. По вине террористов мирные жители также неоднократно оставались без электричества, когда боевики повредили местную электростанцию в ходе боевых действий против курдских бандформирований.

По информации ливанского новостного портала Al Masdar, российские военные начали строительство новой базы в деревне Каср-Диб у пограничного треугольника, который соединяет Турцию, Сирию и Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.