«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

Москва, 30 мая. Государственный центр вирусологии «Вектор» изготовил вакцину против коронавируса для закапывания в нос, сообщил глава учреждения Ринат Максютов.

Все вакцины, которые разрабатывают в России, отличаются по формуле, способу применения и схеме иммунизации, пояснил Максютов. Он добавил, что один из препаратов не вводится инъекционно, а используется интерназально, передает «Россия-1».

В настоящий момент специалисты проверяют эффективность вакцины на уровне доклинических исследований, рассказал гендиректор «Вектора». В России ведутся сразу несколько разработок вакцины против вируса.

Некоторые компании пообещали завершить клинические испытания к осени. Россияне надеются, что перед возможной второй волной заболевания уже появится вакцина.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, ученые всего за полтора месяца разработали более 20 отечественных тест-систем на COVID-19. Он отметил также продуктивную работу в фармацевтической отрасли, которая обеспечивала российские аптеки необходимыми лекарствами и медпрепаратами.