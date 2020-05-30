Асад спасает Ближний Восток от дестабилизации, расширяя военное сотрудничество с Россией

Борьба с терроризмом, помощь в установлении спокойной, мирной жизни, а также борьба с деструктивным влиянием Запада — почему сотрудничество правительства Башара Асада с Россией помогает обезопасить Ближний Восток, Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Борис Долгов.

Российское присутствие

Президент России Владимир Путин поручил официальным представителям Минобороны РФ и МИД провести переговоры с сирийским правительством на тему возможности передачи российскому военному контингенту дополнительного недвижимого имущества.

Согласно опубликованному документу, в рамках переговоров планируется предоставить военным РФ недвижимость и акваторию в рамках уже имеющегося соглашения о размещении авиационной группы ВКС РФ в Сирии.

Кроме планируемого расширения, обсуждаться на переговорах будет и сам протокол о размещении российского военного контингента в Сирии. По имеющимся данным, планируется добавить пункт о возможности вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера для обеих сторон.

Напомним, что с начала проведения антитеррористической операции по официальной просьбе правительства Сирии, с сентября 2015 года, российская военная авиация размещается на базе Хмеймим, находящейся в провинции Латакия. Также с 2017 года в порту Тартуса могут базироваться до 11 российских кораблей.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, к чему приведет усиление российского присутствия в Сирии.

Роль России

Как заметил собеседник ФАН, расширение нашего военного контингента в САР — очень правильное решение. Ведь это не только улучшит условия пребывания военнослужащих в арабской стране, но и позволит сделать важный шаг в направлении усиления присутствия нашей страны на Ближнем Востоке.

«Учитывая складывающую ситуацию в этом регионе, усиление присутствия России необходимо для того, чтобы Москва продолжала играть роль стабилизирующего фактора. Если мы посмотрим на ситуацию в той же Сирии — иностранная поддержка вооруженных группировок, незаконное присутствие военных США и Турции — то именно российское влияние может помочь Дамаску стабилизировать обстановку. Сейчас американцы контролируют важные нефтяные районы, в то время как турки дестабилизируют северные территории Сирии – зону Большого Идлиба. Это необходимо исправлять. Поэтому решение России об усилении присутствия в САР – это вполне правомерное решение, поскольку наша страна играет роль стабилизирующего фактора», — пояснил востоковед.

Спасение Ближнего Востока

Как отмечает в беседе Борис Долгов, сотрудничество правительства Башара Асада с Россией помогло ему не только обезопасить свою страну, но и спасти весь Ближний Восток от катастрофы. Отправкой официальной просьбы к РФ о помощи в борьбе с террористами удалось кардинально изменить ситуацию.

«Авиация ВКС РФ сыграла главную роль в подавлении боевиков организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ. — Прим. ФАН), помогая сирийской армии. Однако сейчас ряд сил пытается вновь дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, поэтому сотрудничая с Москвой, правительство Сирии позволяет искать политические пути решения вопроса. Простые сирийские граждане, как и политический истеблишмент арабской страны, выражают безукоризненную поддержку присутствия российского военного контингента. Российские военнослужащие усиливают чувство спокойствия у жителей САР. Сотрудничество Дамаска с Москвой позволяет возвращать спокойную жизнь», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.