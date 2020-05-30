Алена Гаврилова впервые после объявления о расставании обратилась к Эмину Агаларову

Москва, 30 мая. Несколько недель назад музыкант и исполнитель Эмин Агаларов в своем аккаунте Instagram сообщил о расставании с супругой Аленой Гавриловой после двух лет брака. Модель, в свою очередь, категорически отказалась от любых комментариев на тему развода.

Но недавно Гаврилова прервала молчание, опубликовав в stories своего аккаунта Instagram цитату Сергея Бодрова.

«Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это – больно. Но важно», – написала модель.

Подписчики модели после публикации пришли к выводу, что девушка нелегко переживает будущий развод с певцом и пребывает в подавленном настроении.

Ранее, после объявления о расставании Агаларова, поклонники решили, что их единственная дочь Афина остается жить с музыкантом. Это привело в гнев Гаврилову.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной. Выставлять ничего не хочу и не собираюсь. Разговор закончен! Всем удачи! Эта тема на моей страничке закрыта навсегда», – написала модель в своем аккаунте.

Агаларов же транслирует в своих соцсетях только позитивное настроение. Недавно он опубликовал видео с новой песней о любви, заставив подписчиков гадать, кто же стал новой музой исполнителя.