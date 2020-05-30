Разин рассказал об обмане Пугачевой по поводу Моисеева

Москва, 30 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева обманывает общественность, заявляя, что первой заметила талант артиста Бориса Моисеева. Об этом заявил музыкальный продюсер Андрей Разин.

По его словам, ситуация обстояла совершенно иначе.

«Брешет она. Кто бы пустил Моисеева сниматься в клипе заместителя председателя колхоза Андрея Разина на теплоходе «Грузия» в 1985 году? Так вот, Боря Моисеев после того, как отснялся у меня в «Утренней почте», уехал назад в Ригу. А Пугачева, увидев балет Моисеева, сразу задалась вопросом: «Как их себе «прихапать»? И в 1987 году она пригласила Борю к себе», — рассказал продюсер.

Разин уточнил, что именно он уговорил Моисеева попробовать себя в качестве певца. Пугачева, по его словам, права лишь в одном моменте: официальную работу и запись в трудовой книжке артист действительно получил от нее.

Ранее Разин заявил, что у Моисеева случаются «провалы в памяти». Эту информацию поспешил опровергнуть арт-директор музыканта Сергей Горох. Он подчеркнул, что состояние артиста последние три-четыре года остается стабильным. После перенесенного инсульта Моисеев гуляет, смотрит записи своих концертов, а также раз в год посещает Юрмалу, где у него есть недвижимость.