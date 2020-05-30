Помощь врачам Петербургского онкоцентра. ФАН-ТВ

В период распространения коронавирусной инфекции нагрузка на врачей увеличилась в разы. Медицинский персонал онкоцентра, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжает помогать своим пациентам.

«С началом пандемии в Санкт-Петербурге были сокращены маршруты общественного транспорта. Наши сотрудники вынуждены ездить на такси, либо в переполненных редких автобусах. Благодаря помощи спонсоров у нас появилась возможность соблюдать необходимые меры социального дистанцирования. Команда Петербургского городского онкологического центра признательна всем, кто оказался неравнодушен к сложившейся ситуации», — отметил директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

Чтобы сократить время, проведенное в пути на работу и домой, и дать медикам чуть больше времени на отдых, АО «Третий парк» предоставило транспорт, который занимается развозкой медиков от станции метро «Озерки» до места работы и обратно.

«Мы частная компания, коллектив сформирован десятилетиями, все люди сплочены, живут в этом городе очень давно, поэтому понимают, что необходимо помогать тем, кому это нужно. У нашего предприятия много социальных проектов, каждая заявка рассматривается, и, если наши возможности совпадают с целями проекта, включаемся в работу. Сейчас в помощи остро нуждаются врачи, и мы с удовольствием присоединились к акции #МыВместе, ведь любая помощь, оказанная людям, несет пользу», —подчеркнул генеральный директор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский.

Помимо этого, в стационар два раза в неделю безвозмездно доставляют по тысяче пирожков. Ресторан «X-Burgers» готовит для медиков сладкие пирожки, а также с мясом и капустой.