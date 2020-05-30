Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 8 952 новых случаев COVID-19 В России за минувшие сутки у 8952 пациентов выявили коронавирус. Об этом рассказали в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии зафиксировано 396 575 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 167 469. Скончались 4 555 пациентов. Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что распространение коронавируса в России вышло на «уверенное плато». Вот уже несколько дней число новых выявленных случаев COVID-19 не превышает десяти тысяч.

Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. Причем ее главой была Танзилия Комкова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Туда же входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. По версии следствия, в 2013-2014 году, Вишневский передал им 7 млн рублей. В результате сделка позволила Вишневскому провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже последовала череда событий, которая фактически предопределила трагедию, случившуюся в марте 2018 года и унесшую жизни 60 человек. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра.

Пентагон готовится к вводу военной полиции в Миннеаполис В США продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Пентагон привел в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. Об этом сообщает Associated Press. Как стало известно СМИ, привлечены подразделения из Колорадо и Канзаса, они должны быть готовы к развертыванию в течение 24 часов. Напомним, массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в сеть попал ролик с жестким задержанием Джорджа Флойда, после которого он скончался в больнице. Троих полицейских после случившегося уволили, но это не успокоило общественность. В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. В городе начал действовать комендантский час. В связи со смертью Флойда протесты начались не только в Миннеаполисе, но и в других городах США. В частности, столкновения с полицией произошли и в Нью-Йорке.