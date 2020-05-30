Индийский священник обезглавил соседа, чтобы «остановить» коронавирус

Дели, 30 мая. Священнослужитель в Индии принес в жертву 52-летнего мужчину, чтобы положить конец эпидемии коронавируса. По словам монаха, совершить преступление ему приказали «голоса».

Инцидент произошел в храме Брахмани Деви в штате Одиша. Как пишут местные СМИ, 72-летний Сансари Оджа обезглавил 52-летнего Сароджа Прадхана.

Индуистский священник пояснил, что расправился с человеком ради «божества». В местной полиции рассказали, что во время«церемонии» Оджа находился в наркотическом опьянении.

На следующий день он понял, что совершил преступление, и добровольно пришел в полицию. Во время допроса пожилой священник добавил, что у него был давний конфликт с Прадханом из-за мангового сада. Оба мужчины делили комнату при храме.

Во сне к нему якобы явилась богиня, попросившая пожертвовать жизнью человека. В видении Оджа она говорила, что после этого эпидемия коронавируса прекратится.

Священник решил свести старые счеты с Прадханом, который незадолго до гибели тоже употреблял наркотики. Оджа настаивает, что совершил преступление один. Но в полиции полагают, что у него были сообщники.

Это громкое убийство всколыхнуло общественность Индии. Они протестуют против варварского образа жизни в некоторых храмах. Активисты настаивают, чтобы виновный понес максимальное наказание.