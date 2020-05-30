Эксперт объяснил, почему Китай для США опаснее России

Москва, 30 мая. Власти США поняли, что реальную угрозу для страны представляет вовсе не Россия, а Китай, заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.
Эксперт обратил внимание, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь страны Майк Помпео «переключились» на КНР, поскольку именно она опасна для Вашингтона и его доминирования на международной арене.
По словам Сихарулидзе, Китай сегодня превосходит даже Советский Союз: это вторая экономика мира, население страны в четыре раза больше, чем в Америке, и у КНР есть огромная армия.
«Россия — это европейская культура, пусть и со своими закавыками. А Китай представляет собой совершенно иную цивилизацию, у которой <...> нет вот этого комплекса неполноценности перед Западом», — объяснил эксперт.
Он обратил внимание, что Китай абсолютно самодостаточен, а это лишь усложняет ситуацию.
Конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжается давно. Между странами развернулась настоящая торговая война, а в последнее время отношения усложнились из-за пандемии коронавируса. США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир вируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани.
Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что противостояние США и Китая «сломает» мировую экономику и спровоцирует войну в азиатском регионе.