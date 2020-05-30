Инфекционист назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса

Москва, 30 мая. Сила второй волны коронавируса зависит от отсутствия или создания вакцины. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — пояснила инфекционист в интервью РИА Новости.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. В мире насчитывается уже около шести миллионов случаев, более 300 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.

По данным на 30 мая, в России зарегистрировано 396 575 случаев коронавируса. 8952 случая в нашей стране выявили за минувшие сутки, пишет «ФедералПресс». За весь период наблюдений 167 469 пациентов с коронавирусом в России полностью выздоровели.

Ранее китайские власти сделали сенсационное заявление об источнике коронавируса. Как сообщили в КНР, источником инфекции стал вовсе не рынок диких животных, как считалось ранее, передает «Дейта». Согласно данным ученых, в образцах, взятых с рынка, следы коронавируса были на 99,9% идентичны взятым у больного из Ухани. Исследователи сделали вывод, что инфекцию занесли на рынок вовсе не животные, а люди, сообщает «Царьград».