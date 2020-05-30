Врачи не нашли изменений в легких у половины тяжелых больных с коронавирусом

Москва, 30 мая. Главный пульмонолог Миздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что у половины пациентов с коронавирусом после выписки изменения в легких проходят через три недели.

Коронавирус у тяжелых больных чаще всего поражает органы дыхательной системы. Однако, как показали последние исследования, у 53% пациентов после выздоровления изменения в легких исчезли.

Авдеев также прокомментировал вопрос о пользе средств индивидуальной защиты. По его словам, это неудобно, но крайне важно.

Он подчеркнул, что ношение масок на улице необходимо, и это не выдумки врачей, а мировая практика. При соблюдении социальной дистанции до двух метров риска заболеть нет.

Но если обниматься с человеком, который не живет с вами в одной квартире, такой риск значительно повышается. Пульмонолог выразил надежду, что с приходом жаркой погоды уровень заболеваемости в России снизится.

Он пока не готов говорить о второй волне COVID-19, которая возможна с приходом ОРВИ-заболеваний в середине осени. Возможно, второй волны и не будет, резюмировал врач.

По оценкам экспертов, Россия вышла на плато по заболеваемости. Сейчас важно удержать эти показатели, в регионах начинают смягчать карантинные меры, однако никто не отменял использование масок.