Максим Виторган похвалил Тодоренко за исправленную ошибку

Москва, 30 мая. Длительный период самоизоляции подходит к концу – с 1 июня уже начинают снимать некоторые ограничения. Люди начинают задумываться о том, что изменится в них самих и в окружающем мире. Российские звезды тоже философствуют на эту тему, например, Максим Виторган. Он уверен, что мир и человечество останутся прежними за одним-единственным исключением.

«Мир будет прежним. Да, раздвинулись границы допустимого в манипуляции и управлении людьми. Но мракобесы остались мракобесами, снобы – снобами, лицемеры – лицемерами. И только Регина Тодоренко стала другой», – поделился своими мыслями актер.

Виторган отметил, что в его словах почти нет иронии. Он похвалил телеведущую за достойную реакцию на собственную ошибку и заметил, что мало кто сумел бы так достойно выйти из подобной ситуации.

Напомним, что Виторган имеет в виду скандал, развернувшийся вокруг телеведущей. Она позволила себе грубые слова о жертвах домашнего насилия в прямом эфире. Тодоренко заявила, что именно поведение женщин становится причиной домашнего насилия. Эти слова вызвали большой резонанс среди ее коллег и в медиа-пространстве. Крупные компании начали разрывать с телеведущей контракты, а журнал «Glamour» лишил ее собственной премии «Женщина года».

После этого Тодоренко публично извинилась и призналась, что не понимала масштабов проблемы. Чтобы загладить свою вину перед женщинами, телеведущая сняла документальный фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтоб помочь?»