Россия не будет удовлетворять капризы сторонников ПНС, похитивших россиян

Сразу после похищения российских социологов в мае 2019 года террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предложили освободить их в обмен на изменение официальной позиции Москвы по внутриливийскому кризису. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, как боевики прибегли к откровенному шантажу, захватив двух ученых из России.

В ночь с 28 на 29 мая 2020 года террористы ПНС распространили короткое видео «Максим Шугалей, история шпиона». В ролике они заявили, что российский социолог и его коллега Самер Суэйфан были задержаны по официальной причине — подозрению в шпионаже. Кроме серии голословных и откровенно притянутых обвинений, на кадрах больше ничего нет. Весь видеоряд сделан с акцентом на «сенсацию».

«Я как руководитель Фонда защиты национальных ценностей официально заявляю, что сотрудникам фонда Максиму Шугалею и Самеру Суэфану, находящимся, по нашим данным, в частной ливийской тюрьме в Триполи, до сих пор никаких официальных обвинений предъявлено не было», — отмечает Малькевич, напоминая, что никаких следственных мероприятий по делу социологов как не было, так и не ведется.

Возвращаясь к событиям годичной давности (весне 2019 года), следует отметить, что Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию по приглашению для проведения исследования общественного мнения. Аспекты и детали работы были согласованы с руководством ПНС и считались абсолютно законными. Однако в ночь на 17 мая социологов похитили вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время российская сторона получила информацию об этом инциденте: на связь с ФЗНЦ, сотрудниками которого являются исследователи, вышел представитель ПНС Халед аль-Мишри, глава Высшего государственного совета Ливии. Он предложил обсудить сложившуюся ситуацию (запись телефонного разговора находится в общем доступе).

От намеков к явному шантажу

«В моем распоряжении имеется запись телефонного разговора, который прошел с Халедом аль-Мишри ровно год назад, 29 мая 2019 года. Этот разговор состоялся через 12 дней после похищения наших сотрудников в Ливии. Разговор по моей просьбе вел сотрудник фонда Юнес Абазид, владеющий арабским языком», — указывает Александр Малькевич.

Халед аль-Мишри начал разговор с того, что он в состоянии повлиять на судьбу россиян и помочь в их возвращении на родину. Однако для этого, как он намекнул, нужно выполнить одно условие — официальная позиция Москвы по конфликту в Ливии должна стать другой, Россия должна однозначно поддержать ПНС.

«Также мы стараемся не довести это дело до суда, т. к. если дело дойдет до суда, то будет уже сложнее его закрыть. Поэтому мы будем стремиться решить вопрос дружелюбными методами, так, чтобы принести пользу обеим сторонам. У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН», — заявил представитель ПНС.

«Но Россия занимает нейтральную позицию, мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречу с высшим руководством РФ, но ФЗНЦ — это общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу», — пояснил сотрудник фонда.

Собеседник Халеда аль-Мишри напомнил, что ФЗНЦ является общественной организацией, а, следовательно, выдвинутое условие не может быть реализовано. Кроме того, он заметил, что само предложение выглядит как откровенный шантаж. На вопрос о том, какие обвинения выдвинуты социологам, представитель ПНС буквально заявил, что все их преступление — это «нарушение визового режима».

«Но их вина с Ваших слов — это нарушение всего лишь визы?», — интересуется представитель ФЗНЦ.

«Нет, невзирая на вину. Это и визы, и контакты с персонажем, который считается врагом в условиях войны. Нам не нужно усложнять ситуацию, мы хотим попытаться решить проблему», — ответил Халед аль-Мишри.

Речь идет о встрече социологов с Сейфом Каддафи, сыном легитимного лидера Муаммара Каддафи, ликвидированного боевиками после вмешательства НАТО в дела Ливии в 2011 году. При этом Сейф Каддафи не объявлен в Ливии преступником, он находится на ее территории на абсолютно законных основаниях. Кроме того, с ним встречались многие журналисты, но их никто не похищал и не задерживал.

«Но похищать людей только на основе того, что они формально нарушили визовый режим, хотя визы у них были совершенно легальные, полученные на законных основаниях, а потом их использовать как предмет торга — неправильно», — резонно отмечает сотрудник ФЗНЦ.

«Хорошо, я тогда ему (главе ПНС Файезу Сарраджу. — Прим. ФАН) передам, скажу, что трудно организовать встречу и будем искать другие варианты (…) У нас есть проблема и нам нужна помощь. Мы не хотим, чтобы вы это восприняли как шантаж», — заявил Халед аль-Мишри.

«Именно так, как шантаж, это и выглядит», — подчеркнул представитель фонда.

Шантаж государственного уровня

Александр Малькевич отметил, что позиция ПНС по вопросу социологов вызывает недоумение, а их попытка шантажа на государственном уровне лишний раз говорит о том, что Саррадж, как и его сторонники, привыкли действовать преступными методами.

«Призываю мировое сообщество объявить бойкот главе Высшего государственного совета Ливии Халеду аль-Мишри за участие в похищении и незаконном удержании людей», — заключил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что Россия никогда не шла на поводу у террористов.

«Мы никогда не пойдем на поводу у ПНС. Нам не за что извиняться. Мы не можем портить свое лицо, лишь бы удовлетворить капризы лидера ПНС», — сообщил военный эксперт.

Баранец уверен, что вопрос с похищенными социологами будет решен, Москва прилагает для этого большие усилия и имеет для этого необходимые рычаги.