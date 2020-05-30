Мясников объяснил, почему не надеется на скорое появление вакцины от коронавируса

Москва, 30 мая. Телеведущий и врач Александр Мясников надеется, что вакцина от коронавируса появится нескоро, поскольку торопливость при разработке препарата может поставить под угрозу здоровье миллионов человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор обратил внимание, что клинические испытания вакцин обычно длятся на протяжении трех-пяти лет. Ученые должны убедиться, что полученный препарат безопасен для людей, объяснил он.

Мясников заметил, что уже есть некоторые наработки, выведены первые препараты. Однако до сих пор непонятно, эффективны ли они и способны ли обеспечивать устойчивый иммунитет.

«Не могут ли они обладать парадоксальным действием (как уже было при разработке вакцины от коронавируса в 2003 году)?» — цитирует врача «Царьград».

Доктор ранее призвал россиян не расслабляться, соблюдать режим самоизоляции и учиться сосуществовать с вирусом. Он подчеркнул, что риск возникновения второй волны заболевания велик. Эпидемия, по его словам, «выдыхается», однако она не должна уйти, «хлопнув дверью».

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России зафиксировано более 396 тысяч случаев COVID-19. При этом 167 тысяч пациентов выздоровели, около четырех тысяч скончались.

Ситуация в регионах России понемногу стабилизируется. Некоторые субъекты пошли на смягчение ограничительных мер.