Шантаж по-ливийски: похищенных россиян пытались обменять на политическую поддержку​​​​​​​

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал запись переговоров с Халедом аль-Мишри, которая свидетельствует, что похищенных социологов ПНС Ливии пыталось обменять на политическую поддержку от России на международном уровне.

Поздно вечером 28 мая 2020 года Facebook-аккаунт оперативного штаба так называемого Правительства национального согласия «Вулкан гнева» выпустил видеоролик под названием «Максим Шугалей, история шпиона».Трехминутный ролик есть ни что иное, как жалкая попытка обвинить граждан России в шпионаже и трусливо прикрыть бесчинства властей Триполи.

Напомним, что год назад, в мае 2019 года, двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — проводивших исследование общественного мнения в Триполи, арестовали и поместили в частную тюрьму «Митига», печально известную античеловеческими условиями содержания и жестокими пытками. Задержанным до сих пор не предъявлено никаких официальных обвинений. Все заявления ПНС строятся на публикациях прессы.

Как заявил в своем Telegram-аккаунте «Media Малькевич» 30 мая 2020 года руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, через 12 дней после задержания, 29 мая 2019 года, сотрудник фонда Юнес Абазид связался с главой Высшего совета ПНС Халидом аль-Мишри. У представителей Фонда защиты национальных ценностей осталась запись этого разговора.

Из беседы следует, как заявил сам аль-Мишри, все, что можно предъявить россиянам, — это нарушение визового режима. Это звучит нелепо, как подчеркивает сотрудник фонда: визы были в порядке, а россияне находились в Триполи открыто.

В ответ аль-Мишри лишь бросил:

«Нет, невзирая на визу. Нам не нужно усложнять ситуацию, мы хотим попытаться решить проблему».

Далее из расшифровки переговоров понятно, как аль-Мишри пытался «решить проблему». Он шантажировал российский фонд, предлагая свободу россиян в обмен на лоббирование интересов ПНС в России:

«У господина [Файеза] Сарраджа есть желание посетить Россию, встретиться с президентом [Владимиром] Путиным и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН и заявлениями такого рода».

А также Халед аль-Мишри пояснил, что:

«Это не обмен, но у нас тоже сложная ситуация — нам нужна помощь, понимаете? Публично это не будет связано [c Фондом защиты национальных ценностей], но это сильно упростит историю».

А далее аль-Мишри и вовсе не стал скрывать своих намерений и прямым текстом обещал проблемы для задержанных россиян в случае несогласия:

«Мы не просим ничего невероятного. Но у нас, если дело пойдет к суду, то это усложнит дело. Зачем усложнять? Мы этого не хотим».

Возмутительное поведение властей ПНС в отношении россиян должно быть осуждено всеми международными организациями. Шантаж и незаконное удержание абсолютно неприемлемо ни в каком виде.