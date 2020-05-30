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Пентагон готовится к вводу военной полиции в охваченный беспорядками Миннеаполис

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Пентагон готовится к вводу военной полиции в охваченный беспорядками Миннеаполис

Миннеаполис, 30 мая. Пентагон привел в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, охваченный беспорядками после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника.

Как стало известно СМИ, подразделения военной полиции из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов. Кроме того, привлечены подразделения из Колорадо и Канзаса, они должны быть готовы к развертыванию в течение 24 часов.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице, напоминает «Царьград».

В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. Кроме того, 29 мая в городе начал действовать комендантский час, передает НСН. Также в город ввели подразделения Нацгвардии.

Как сообщают СМИ, в связи со смертью Флойда протесты начались не только в Миннеаполисе, но и в других городах США. 29 мая одна из подобных акций состоялась в Вашингтоне возле Белого дома, пишет «ФедералПресс».

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Источник: Associated Press
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