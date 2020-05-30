Леди Гага нашла любовь всей своей жизни на карантине

Лос-Анджелес, 30 мая. Известная американская певица Леди Гага после громкого скандала с актером Бредли Купером заявила, что влюбилась вновь. На этот раз она называет бизнесмена Майкла Полански «любовью всей своей жизни».

По словам Гаги, она никогда не относилась к мужчинам серьезно. На ее счету уже две помолвки, которые не закончились свадьбой. Однако встреча с Полански изменила ее жизнь, утверждает эпатажная певица.

«Он — любовь всей моей жизни!» — заявила 34-летняя Леди Гага.

Вероятно, Гага пришла к этой мысли после проведенного с Полански карантина. Они жили в ее доме в Малибу и много времени провели вместе. Пара наконец-то хорошо узнала друг друга.

Певица решила, что бизнесмен — тот самый мужчина, от которого она хочет иметь детей. Леди Гага заявила, что с нетерпением ждет ребенка. Но пока это только в планах.

Напомним, что Гаге приписывали роман с актером Бредли Купером, который расстался с российской супер моделью Ириной Шейк. Российские поклонники Шейк атаковали Instagram певицы, называя ее разлучницей.

Позже артистка оправдывалась, что к разрыву Купера и Шейк не имеет никакого отношения. Все проявления «нежностей» на публике с Купером были только в рамках пиар-кампании для фильма «Звезда родилась». Но поклонники не поверили Гаге.