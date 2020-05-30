Кедми объяснил, в чем заключается истинная причина антироссийских санкций

Москва, 30 мая. США пытаются оказывать давление на Россию с помощью санкций, поскольку боятся вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

«США будут давить <...> во всех сферах, кроме военной. На вооруженный конфликт они не пойдут — боятся», — отметил Кедми.

Эксперт призвал Москву не оставлять без ответа выпады Запада в сторону России. По словам Кедми, в экономической и политической войне нет места дискуссиям или рассуждениям. Он также подчеркнул, что даже желание президента США улучшить отношения с Москвой не может повлиять на политику Вашингтона.

«Если против страны делаются недружественные шаги, нет разницы, делают их с радостью или неохотно. На них нужно реагировать, причем со всей жесткостью», — заявил военный эксперт.

Кедми считает, что все ответные действия Москвы должны быть болезненными, чтобы противнику «неповадно было» вести себя недружественно. По мнению эксперта, в подобных вопросах стоит задуматься, как поступил бы Вашингтон на месте Москвы, а не оправдываться или стараться кому-то понравиться.

«У нас под носом провернули антироссийский переворот в соседней стране, спровоцировали военные действия вблизи наших границ. <…> И пока мы позволяем так к себе относиться, будут и санкции, и нападки, и все остальное. Если мы не будем реагировать на враждебные действия так, чтобы оппоненту «было мучительно больно», все будет продолжаться и дальше», — подытожил Кедми.

Ранее Яков Кедми рассказал, что будет с США в случае военного столкновения с Россией. Эксперт заявил, что любая агрессивная деятельность американской армии будет встречена стратегическим термоядерным ударом, передает «Царьград».