Клинцевич прояснил подоплеку конфликта Трампа с Меркель по «Северному потоку — 2»

Российский политик Франц Клинцевич прояснил подоплеку конфликта и возможные причины горячего спора между президентом США Дональдом Трампом с канцлером Германии Ангелой Меркель при обсуждении проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению Клинцевича, в то время, как европейцы крайне заинтересованы в этом проекте, для США он не просто невыгоден, но еще и опасен как потенциальная уступка России в информационной войне.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщило, что Трамп и Меркель в ходе телефонного разговора поспорили о «Северном потоке — 2», а также о НАТО и Китае. Возможно, спор носил острый характер, поскольку в результате Меркель отклонила приглашение Трампа приехать в июне в США на саммит G7.

Официальных комментариев Вашингтона и Берлина этому по поводу не последовало.

Европа заинтересована в «Северном потоке — 2», а для Соединенных Штатов этот российский проект как кость в горле, и не только по экономическим причинам, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Северный поток — 2» для европейских стран — важный экономический тренд, — отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — И тут Германия выступает на стороне всех европейцев, о чем немецкие политики неоднократно заявляли. А вот Соединенным Штатам этот газопровод, естественно, не нужен; он для них даже вреден. Этому несколько причин. И главная даже не экономическая. В США боятся усиления России, усиления нашего влияния в мире».

Поэтому Вашингтон пытается манипулировать Европой в этом вопросе в рамках все той же информационной войны против нашей страны, отмечает политик.

«И второе, — продолжил Клинцевич. — Когда «Северный поток — 2» заработает в полную силу, США не смогут осуществить свою коммерческую программу и «завалить» Европу собственным сжиженным газом. Поэтому в этой борьбе США не стесняются в средствах. Тут и силовое давление, и информационное, и введение санкций, которыми Вашингтон грозит в том числе своим сателлитам. А в положении сателлита Соединенных Штатов находится даже Германия, что уж говорить о таких странах как Польша, Украина, прибалтийские государства… Они по щелчку пальцев из Вашингтона начинают гавкать как шавки».

Так что «Северный поток — 2» — это для США не только бизнес, но и политика, подчеркнул собеседник ФАН.

«Но остановить этот процесс (строительство газопровода. — Прим ФАН) уже невозможно. Не люблю конспирологические теории, поэтому уверен, что Соединенные Штаты сами это прекрасно понимают и рано или поздно начнут с этим считаться. Замечу, американцы уже у нас покупают сжиженный газ, чтобы потом втридорога перепродать той же Польше. Так что экономика будет доминировать, особенно после снятия ограничений, связанных с пандемией, вызванной коронавирусом. Все будет идти своим путем, и мы обязательно решим эту проблему, иначе Европа останется без газа, а значит — без тепла. США этому помешать не смогут, в том числе по экономическим причинам. «Северному потоку — 2» быть, кто бы там что ни говорил», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате швейцарская корпорация Allseas, которая занималась укладкой труб для газопровода в Балтийском море, остановила работы.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия сама в состоянии достроить газопровод. У РФ есть собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое в данный момент стоит в немецком порту Мукран, где находится логистическая база «Газпрома» и хранятся трубы для газопровода.