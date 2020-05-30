В России за сутки выявили 8952 новых случая коронавируса

Москва, 30 мая. Специалисты выявили 8952 новых случая коронавируса в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 3747 случаев (41,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 396 575 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 167 469. Скончались 4 555 пациентов — 181 летальный случай за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что распространение коронавируса в России вышло на «уверенное плато». Вот уже несколько дней число новых выявленных случаев COVID-19 не превышает десяти тысяч.

Президент РФ Владимир Путин тоже считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизируется. По словам главы государства, с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на COVID-19 возросло вдвое — с 25 тысяч до 50 тысяч в день. Путин также подчеркнул, что из московских больниц ежедневно выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов.