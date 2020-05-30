Экс-канцлер ФРГ объяснил, почему нужно пересмотреть санкции против России

Берлин, 30 мая. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер призвал пересмотреть санкции, введенные в том числе против России.

Политик, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, подчеркнул, что введение и сохранение ограничительных мер в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является совершенно ошибочным путем.

Он объяснил, что сейчас нужно оживлять мировую экономику, содействовать ее восстановлению.

«[В условиях пандемии] стимулирование российской экономики необходимо: правительство [России], приняв меры, многое запустило по правильному пути», — заметил Шредер.

Экс-канцлер уверен, что в нынешней ситуации санкции против стран, в том числе России, стоит пересмотреть в любом случае.

Западные страны ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

В последнее время многие европейские политики высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. РФ не только борется с коронавирусом на своей территории, но и помогает другим государствам, направляя им гуманитарные грузы и специалистов.