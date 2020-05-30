Гузеева резко объяснила критикам, почему не носит маску и перчатки

Москва, 30 мая. Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объяснила своим поклонникам, почему ходит без маски и перчаток.

Главная сваха страны и ведущая передачи «Давай поженимся!» разместила в Instagram фото, на котором она стоит рядом с телефонной будкой. Подписчки раскритиковали Гузеева за то, что она не пользуется индивидуальными средствами защиты.

«Алле, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре», — резко отреагировала звезда.

Телеведущая добавила, что не позволит незнакомым людям общаться с ней, «как с подружкой». Она пригрозила заносить в черный список всех «дураков и дур», которые позволяют себе грубые высказывания в ее адрес.

В профессиональных кругах Гузеева известна своим жестким характером. Она часто конфликтует с людьми и отстаивает свою точку зрения. Несмотря на это, у нее большая армия поклонников, которые не обращают внимание на крутой нрав артистки.

Ранее Гузеева рассказала о забавном случае, который произошел с ней во время спектакля. Артистка вышла на сцену, немного «разогревшись» алкоголем. В какой-то момент она просто упала на сцену и «покатилась», продолжая играть.

Гузеева призналась, что алкоголь до добра никого не доводит. И она больше никогда не позволяла себе выходить пьяной к зрителям.