Малькевич назвал «хамской поделкой» ролик ПНС Ливии о похищенном Шугалее

Москва, 30 мая. Ролик «Максим Шугалей, история шпиона», опубликованный в Facebook-аккаунте военной операции «Вулкан гнева» так называемого Правительства национального согласия Ливии, является провокационной и хамской поделкой. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«В этой провокационной и откровенно хамской поделке утверждается, что гражданину Российской Федерации Максиму Шугалею предъявлено обвинение в шпионаже», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ напомнил, что сотрудники фонда Максим Шугалей и Самер Суэйфан совершенно легально проводили на территории Ливии исследование общественного мнения. Однако в ночь на 17 мая 2019 года вооруженные люди похитили российских социологов и увезли их в неизвестном направлении.

«Я как руководитель Фонда защиты национальных ценностей официально заявляю, что сотрудникам фонда Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, находящимся, по нашим данным, в частной ливийской тюрьме в Триполи (речь идет о контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига». — Прим. ФАН), до сих пор никаких официальных обвинений предъявлено не было», — возмутился Малькевич.

Также глава ФЗНЦ сообщил, что в его распоряжении имеется запись состоявшегося 29 мая 2019 года телефонного разговора между главой ливийского Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и сотрудником фонда Юнесом Абазидом, владеющим арабским языком. В этой беседе аль-Мишри заявлял, что может положительно повлиять на судьбу незаконно удерживаемых в Ливии россиян, но при условии, что власти РФ официально поддержат так называемое ПНС Ливии.

Малькевич подчеркнул, что ФЗНЦ — это общественная организация, которая никоим образом не может выполнить данное условие. Также глава фонда назвал единственным «преступлением» Шугалея и Суэйфана аль-Мишри «нарушение визового режима».

«Я не понимаю, на каком основании наши ребята похищены, какие обвинения им предъявляют. Вызывает недоумение, почему похищение людей и шантаж являются нормой для представителей триполитанских властей, и, зная это, мировые лидеры и дипломаты продолжают с ними сотрудничать», — негодует Малькевич.

В заключении глава ФЗНЦ призвал мировое сообщество объявить бойкот Халеду аль-Мишри, а также попросил «всех людей доброй воли» принять активное участие в освобождении Шугалея и Суэйфана из ливийского плена.