Жители Миннеаполиса рассказали о создающих хаос провокаторах из других городов

Миннеаполис, 30 мая. Вооруженные люди прибывают в Миннеаполис, провоцируют людей и создают хаос. Об этом рассказали местные жители.

Протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США набирают обороты. Погромы устраивают не только в Миннеаполисе, где произошла трагедия, но также в Нью-Йорке, Луисвилле, Денвере и других городах.

По словам жительницы Миннеаполиса Ольги Афанасьевой, смерть мужчины вследствие жестокого задержания полицейскими стала шоком для многих. Однако женщина, как и жительница Сент-Пола Светлана Уильямс, выступили против превращения мирных протестов в бунт и погромы.

«Эту ситуацию сейчас пытаются использовать для своей выгоды криминальные структуры», — цитирует Уильямс телеканал «360».

Женщины подчеркнули, что население в их штате спокойное и не склонно к насилию. Однако за эти три дня в Миннеаполис приехали провокаторы из других штатов, которые захватили с собой оружие и биты. Кроме того, по их словам, агрессивные настроения создают в Сети вовсе не жители Миннесоты.

«Вся нация расстроена тем, что мирный протест перешел в жестокость. Все стало бесконтрольным, и даже темнокожие этому не рады», — констатировала Афанасьева.

Ситуация стала еще и крайне политизированной в виду предстоящих выборов. Политики спешат использовать произошедшую трагедию в собственных целях.

Ранее экс-президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти Флойда, погибшего после того, как полицейский, превысив полномочия, придавил ему шею. Афроамериканца задержали по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что Минюст США тщательно изучит дело.