Правительство РФ выделило около 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

Москва, 30 мая. Правительство России выделило около 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиарда рублей», — указано в сообщении.

В соответствии с поручением президент РФ Владимира Путина, средства на поддержку аэропортов возьмут из резервного фонда правительства. Контролировать целевое использование выделенных государством денег будет Росавиация.

Уточняется, что субсидии поддержат аэропорты в период резкого сокращения пассажиропотока из-за распространения коронавируса. Выделенные средства могут быть направлены на зарплаты сотрудников, исключая членов совета директоров и представителей руководства. Кроме того, субсидии разрешается потратить на уплату страховых взносов, а также на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.

Ранее в Росавиации рассказали, когда возобновится активное авиасообщение внутри России. Как отметил руководитель ведомства Александр Нерадько, для этого необходимо, чтобы в регионах были сняты карантинные ограничения. Он также сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок.