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Экономика

Правительство РФ выделило около 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

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Правительство РФ выделило около 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

Москва, 30 мая. Правительство России выделило около 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиарда рублей», — указано в сообщении.

В соответствии с поручением президент РФ Владимира Путина, средства на поддержку аэропортов возьмут из резервного фонда правительства. Контролировать целевое использование выделенных государством денег будет Росавиация.

Правительство РФ выделило около 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

Уточняется, что субсидии поддержат аэропорты в период резкого сокращения пассажиропотока из-за распространения коронавируса. Выделенные средства могут быть направлены на зарплаты сотрудников, исключая членов совета директоров и представителей руководства. Кроме того, субсидии разрешается потратить на уплату страховых взносов, а также на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.

Ранее в Росавиации рассказали, когда возобновится активное авиасообщение внутри России. Как отметил руководитель ведомства Александр Нерадько, для этого необходимо, чтобы в регионах были сняты карантинные ограничения. Он также сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок.

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Источник: Пресс-служба правительства РФ
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