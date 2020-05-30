Два человека погибли при взрыве в ЛНР, еще трое ранены

Луганск, 30 мая. Двое мужчин скончались от полученных ран в результате взрыва неизвестного устройства в городе Красный Луч в ЛНР, сообщили в МЧС республики. Еще три человека госпитализированы.

Инцидент произошел вечером 29 мая. Погибли мужчины 1963 и 1967 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу города. Следственные органы начали проверку после взрыва.

С начала мая в ЛНР разминировали более 52 гектаров территории, такие работы ведутся регулярно.

Ранее аналогичный случай произошел на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Там мужчина 1964 года рождения подорвался на противопехотной мине. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По данным на 29 мая, киевские силовики дважды обстреляли территорию ДНР и ЛНР, жертв среди мирного населения и разрушений не зафиксировано.