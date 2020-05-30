Ради заработков в России и ЕС украинцы массово нарушают пограничный режим

Государственная пограничная служба (ГПС) Украины отчиталась об открытии более 50 контрольно-пропускных пунктов, расположенных на территории от Львовской области до контролируемых официальным Киевом участков Донбасса. Согласно официальной информации, после так называемого «частичного смягчения карантинного режима COVID-19» за пределы Украины в поисках стабильной и достойно оплачиваемой работы отправились не менее 200 тысяч граждан, имеющих загранпаспорт. По некоторым данным, большинство из них были возвращены домой, а их документы аннулированы. На что готовы рядовые граждане Украины, надеющиеся заработать за рубежом, что ждет их в случае принудительного возвращения на родину? В проблеме разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В минувшую среду, 27 мая, польские пограничники задержали на польско-чешской границе сразу 33 украинца в возрасте от 20 до 60 лет. Их обвинили в том, что они пытались незаконно проникнуть в Чехию в объезд КПП, а также в нарушении карантинных норм. Виновников инцидента в ближайшее время доставят на Украину, где их ждут крупные штрафы, а также запрет на въезд в Евросоюз сроком на пять лет. Эта информация распространилась по каналам практически всех официальных СМИ страны.

«Интересно, из каких средств они будут выплачивать эти штрафы, если на Украине у них нет ни денег, ни нормальной работы?» — задались вопросом пользователи Интернета.

Оригинальный ответ на этот вопрос дал отец трех молодых людей, задержанных при попытке нелегального перехода украинско-румынской границы на Буковине (Черновицкая область).

«Я застраховал свою жизнь, вот умру, пусть они [мои дети] из этих денег рассчитаются с государством», — резюмировал мужчина.

В доверительной беседе с корреспондентом ФАН мать одного из задержанных потенциальных заробитчан Вячеслава посетовала на то, что ее сын попросту «поторопился уехать в Россию».

«В Подмосковье у него были хорошие связи, он мог бы и дальше работать на строительстве, но, наверное, [стоило бы] подождать, когда совсем все пройдет (речь идет о пандемии COVID-19. — Прим. ФАН), — сказала пожилая женщина. — Теперь я не знаю, что и делать... Даже если сына отпустят, вдвоем на мою пенсию мы не проживем».

Правительство Украины в данной ситуации пытается сохранять спокойствие.

«При соблюдении всех правил карантина наши сограждане смогут выезжать за пределы страны, — заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. — Все проблемы Киев будет решать в соответствии с действующим законодательством».

При этом глава правительства дал понять, что приоритетом политики того же официального Киева остается создание новых рабочих мест на территории самой Украины.

«Вполне можно сделать так, чтобы наши люди не уезжали за рубеж», — отметил Шмыгаль в одном из своих выступлений.

Тем временем сотни рекрутских агентств на Украине, фактически возобновивших свою работу в условиях смягчения карантина, объявили о намерении бороться за каждого работника.

«Пусть Киев не забывает о том, что он провозгласил своей целью интеграцию в Евросоюз, а граждане Украины могут пользоваться привилегиями безвизового режима в большинстве государств ЕС, — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей глава крупной компании по подбору персонала Сергей Федорчук (фамилия изменена). — Если понадобится, я вывезу столько гастарбайтеров в Европу, сколько это будет нужно зарубежным предпринимателям. Ради хороших заработков в Евросоюзе или России украинцы готовы на все. Они уже нарушают пограничный режим и будут нарушать в дальнейшем».

Как бы там ни было, ГПС Украины в очередной раз предупредила сограждан о том, что за попытку пересечения государственной границы без соответствующего разрешения (оформленная до января 2020 года рабочая виза, транзит или поездка на ритуальные мероприятия) нарушителей будет ждать «ответственность по всей строгости закона».

Тем временем в украинском сегменте Интернета все чаще появляются предложения восстановить аннулированные загранпаспорта украинских заробитчан.