ВСУ провели учения по захвату нефтегазовых морских объектов Крыма

Симферополь, 30 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по захвату и «освобождению» объектов нефтегазовой инфраструктуры в морской зоне российского Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины», — говорится в сообщении.

Учения состоялись на побережье Азовского моря. В мероприятии принимали участие морская пехота ВСУ, авиация сухопутных войск, воздушно-десантные подразделения, морская авиация и Госпогранслужба Украины, передает «ПолитНавигатор».

Как рассказали в украинском министерстве обороны, в ходе учений морские пехотинцы десантировались на необорудованное побережье с воздуха, пока их прикрывали сухопутные войска. Также украинские военные отработали стрельбу по морским целям, методы противовоздушной обороны, приемы оказания первой медицинской помощи и эвакуацию личного состава и техники с поля боя.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. На полуострове провели легитимный референдум, по итогам которого воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. При этом в Киеве до сих пор продолжают считать Крым «своей территорией».