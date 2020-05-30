Бутина назвала политикой двойных стандартов США удаление с YouTube «неугодных» СМИ

Москва, 30 мая. Удаление видеохостингом YouTube, входящим в структуру Google, каналов российских информационных ресурсов News Front, Anna News и ТРК «Крым-24» является очередной демонстрацией двойных стандартов США. Об этом заявила правозащитница Мария Бутина.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что американские корпорации Google и Facebook, отказавшись от принципов полной свободы, перешли к жесткому контролю информации и цензуре. Дипломат обратил внимание, что блокировка YouTube-каналов русскоязычных СМИ произошла без предупреждения и объяснения причин.

Бутина с сожалением отметила, что это общепринятая практика, в США даже выделяются средства для борьбы с «неугодными» СМИ. Точнее, с теми, которые имеют собственную позицию — неудобную для американских властей. Правозащитницу возмущает, что за декларациями о свободе СМИ и социальных сетей ничего не стоит.

«Когда дело доходит до практики, оказывается, что единственное право слова, которое существует сегодня в мире, — мнение американской власти. К сожалению, я сталкивалась с подобными ситуациями», — цитирует ее Nation News.

Девушка, говоря о политике двойных стандартов в США, признала, что право слова, как показала практика, «есть у всех, кроме россиян».

«Я считаю, что российские граждане, как минимум, имеют право знать, на основании чего и за какие деньги работают те или иные СМИ, чтобы понимать заказчиков того, что предлагается россиянам в качестве «объективной информации», — подчеркнула она.

Бутина призвала Россию создать собственные информационные ресурсы, с помощью которых могла бы нести правду в мир. Она отметила, что на такую сверхдержаву, как РФ, возлагается огромная ответственность. Это касается в том числе противодействия попыткам переписать историю. По ее словам, на Россию смотрит половина мира, сомневающаяся в правдивости декларируемых западных ценностей, поэтому ей придется «нести этот крест».

Отметим, что ситуация с удалением каналов News Front, Anna News и «Крым-24» далеко не единственная. В ночь на 17 апреля этого года корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Блокировку в американской компании объяснили неким «нарушением правил» сервиса, при этом конкретные причины администрация YouTube так и не указала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Google недопустимыми.