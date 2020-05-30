Эксперт Шабовта назвал Порошенко «разменной монетой» в президентской гонке США

Киев, 30 мая. Демократическая партия США оказывает поддержку бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«Порошенко стал одной из разменных монет в набирающей обороты президентской гонке в США. Не случайно всплыл и скандал с пленками его переговоров с [бывшим вице-президентом США Джозефом] Байденом», — отметил он в интервью изданию «Украина.ру».

По словам Шабовты, Порошенко чувствует за собой мощное лобби американских демократов, кандидатом которых как раз и является Байден. Именно по этой причине экс-президента Украины поддерживают некоторые европейские лидеры, например, президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонных переговоров, на которой, по его словам, Порошенко, Байден и бывший глава Госдепа США Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Деркач утверждает, что стороны обсуждали предоставление Киеву Вашингтоном одного миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена.

После обнародования записи Госдуарственное бюро расследований Украины начало проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете Порошенко. 29 мая в ГБР должен был состояться допрос экс-президента Украины, однако Порошенко на него не явился.