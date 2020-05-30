Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Эксперты рассказали, у кого вырастут зарплаты после пандемии коронавируса

37
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали, у кого вырастут зарплаты после пандемии коронавируса

Москва, 30 мая. Эксперты Института прогрессивного образования рассказали, представителям каких профессий стоит ожидать повышения заработной платы по окончании пандемии коронавируса.

По их мнению, доход вырастет у PR- и SMM-специалистов, контент-менеджеров и продюсеров. Все дело в том, что бизнесу в кризис придется улучшать сервис, стараться выгодно выделиться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов.

«Также зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов», — передает RT.

Непростые условия работы могут привести к повышению заработных плат у антикризисных менеджеров, управленцев в сфере логистики, консультантов по финансам и специалистов по тайм-менеджменту.

Эксперты рассказали, у кого вырастут зарплаты после пандемии коронавируса

Оклад, по мнению экспертов, вырастет у медиков, психологов, психотерапевтов и специалистов естественно-научного цикла. Кроме того, размер оплаты труда может увеличиться у опытных онлайн-педагогов, репетиторов и виртуальных гидов.

«Оплата труда может вырасти у работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров», — добавили эксперты.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Самым крупным очагом стали США, пострадали также европейские страны — Италия, Испания, Франция и Германия.

В России зафиксировано более 387 тысяч случаев COVID-19, пишет НСН. Власти стараются сделать все возможное для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии.

Эксперты рассказали, у кого вырастут зарплаты после пандемии коронавируса

Новости партнеров

Источник: RT
Новости партнеров