Ограбление инкассаторской машины в Красноярске. ФАН-ТВ

Неизвестные напали на машину инкассаторов в Красноярске. Инцидент произошел на улице Щорса 30 мая. Двое инкассаторов ранены, а злоумышленники скрылись. Предварительно, они уехали на машине марки Range Rover или Grand Cherokee.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план, направленный на задержание злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы МУ МВД России «Красноярское». К раскрытию данного преступления подключились сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Работой руководит начальник краевого управления МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края.