Москва, 30 мая. Популярный певец Егор Крид признался, что страдает от болей в спине после избиения. О жестоком нападении он рассказал на шоу «Вечерний Ургант».

Крид, который родился и вырос в Пензе, очень любит родной город и часто приезжает туда с концертами. Однако у певца есть и неприятные воспоминания, связанные с этим местом. Оказалось, что Крида жестоко избили парни старшего возраста, когда он был еще ребенком. Певец отметил, что тогда пользовались популярностью различные молодежные движения, и, скорее всего, нападавшим не понравилось, как он был одет.

«Сначала напали два чувака, потом к ним еще несколько присоединилось. Они меня сильно избили, хотели даже с моста скинуть, но я вырвался», — рассказала Крид.

По словам исполнителя, в тот момент, когда он убегал, один из нападавших пихнул его в спину. Удар был такой сильный, что у Крида до сих пор периодически болит спина. Также певец рассказал, что тогда избившие его не понесли наказания, но Крид следил за их судьбой, и она сложилась не лучшим образом.

«Один, кажется, даже в тюрьме сидит», — подытожил исполнитель.

Ранее Егор Крид шокировал поклонников, опубликовав в соцсети фотографию своего маникюра. Многие поклонницы певца потребовали, чтобы он смыл рисунки с ногтей. Однако некоторым подписчицам Крида настолько понравился его маникюр, что они даже попросили у исполнителя контакты мастера.