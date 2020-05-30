СК РФ обвинил совладельца «Зимней вишни» Вишневского во взяточничестве

Москва, 30 мая. Следствие предъявило совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, Вишневский в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 24 марта его экстрадировали из Польши и поместили на 14-дневный карантин в СИЗО Калининграда. После выхода из следственного изолятора ему предъявили обвинение по части пятой статьи 291 УК РФ.

«Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой», — говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело в отношении совладельца кемеровского ТЦ находится на завершающей стадии расследования.

Напомним, следствие установило, что Вишневский с участием посредника в 2013–2014 годах дал взятку в размере семи миллионов рублей гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову (все трое также стали фигурантами этого дела). Взятка помогла бизнесмену реконструировать ТЦ без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта. Последний предусматривал установку автоматических систем пожаротушения, чего сделано так и не было.

25 марта 2018 года в ТЦ произошла трагедия. При крупном пожаре погибли более 60 человек, в основном дети. По факту произошедшего завели уголовное дело, в его рамках арестовали 15 человек, в том числе охранника, собственников и управляющих зданием, бывших руководителей областного МЧС.

На месте трагедии в Кемерово открыли «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что перед властями региона стояла задача сделать место памяти и силы, а не место скорби.