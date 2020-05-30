Пхеньян, 30 мая. Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к измене и выразил намерение его запретить, сообщает британское издание Express. Отмечается, что глава Северной Кореи недоволен ростом безнравственности в своей стране.

Ким Чен Ын обвинил в этом «декадентские капиталистические влияния» и китайскую порнографию. Он подчеркнул, что родители и педагоги, которые не сумеют совладать с этой проблемой, также будут нести ответственность.

«В последнее время все больше и больше старшеклассников участвуют в безнравственных сексуальных отклонениях, и Центральный комитет Корейской рабочей партии издал директиву, призывающую к решительным мерам против них», — сообщает Express со ссылкой на источники в КНДР.

Документ был опубликован после инспекции старшеклассников в Синуидзу. В результате проверки выяснилось, что многие подростки связаны с бандитами и занимаются проституцией.

«Комитет определил сексуальную распущенность среди подростков как измену, которая помогает врагу уничтожить общество», — сообщает источник.

Подчеркивается, что северокорейских школьников будут проверять на наличие мобильных телефонов и других устройств, которые могут повлиять на их нравственность.

Ранее газета The New York Post отмечало, что Ким Чен Ын «снова куда-то пропал». В середине мая западное издание обратило внимание, что глава КНДР не появлялся на публике 12 дней. Однако позже издание сообщило, что согласно их данным, Ким Чен Ын может находиться на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма.